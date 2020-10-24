Американский космический зонд OSIRIS-REx потерял часть образцов грунта астероида Бенну

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства обратили внимание, что аппарат забрал больше, чем планировалось — 60 граммов проб. В то же время створки запирающего механизма коллектора заело из-за крупных фрагментов грунта, более мелкие частицы просачиваются в щели и попадают в космическое пространство, передает агентство ТАСС.

В свою очередь представители НАСА заверяют, что необходимый минимум образцов пыли и грунта с поверхности астероида Бенну все же был собран. Зонд должен будет вернуться на Землю в 2023 году.