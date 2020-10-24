Московским храмам рекомендовано сократить до минимума число посетителей

А некоторых встречи проводить только в интернете, говорят в столичном правительстве. Глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков сказал агентству ТАСС, что религиозные организации уже переводят на удаленку треть своих работников. В основном тех, кто обеспечивает церкви всем необходимым, в том числе обслуживающий персонал.