Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предлагает выработать международный договор по кибербезопасности

Площадкой для этого может выступить Организация Объединенных Наций, говорится в статье по случаю 75-летия этой международной структуры. В публикации на сайте телеканала RT Медведев обвинил США и их союзников в односторонних агрессивных действиях. Накануне Вашингтон ввел санкции против Научно-исследовательского института химии и механики.

Эта организация, как считают американские власти, может быть причастна к разработке вируса Triton, который атакует промышленные системы безопасности. В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов настаивает, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не ведет наступательные операции в информационном пространстве.