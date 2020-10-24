Азербайджан объявил о готовности к переговорам по ситуации в Карабахе

В то же время там не прекращаются боевые действия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что его сторона готова остановиться хоть сегодня, и чем быстрее завершится военная часть проблемы, тем лучше. Тем не менее, пока что это невозможно, потому что Армения грубо нарушила режим перемирия и напала город Гянджу, — отметил глава государства в интервью французской газете Le Figaro. Он подчеркнул, что если Ереван не остановится, то Баку пойдёт до конца с целью освобождения своих территорий.

В свою очередь Армения объявила, что этим утром локальные бои продолжаются на всех участках соприкосновения в Нагорном Карабахе. Министерство обороны республики объявило, что Азербайджан ведёт наступательные действия, но их успешно пресекают.

Эту информацию подтверждают и непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Её омбудсмен также сегодня сказал, что за время боевых действий там погибли 37 мирных жителей и еще 118 были ранены.

В октябре стороны уже дважды объявляли перемирие, но к фактическому прекращению боёв это не приводило. В обострении ситуации Азербайджан и Армения обвиняют друг друга.