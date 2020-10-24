Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии приближается к полутора миллионам

За последние сутки в стране было зафиксировано чуть более 16,5 тысяч новых случаев. Накануне прирост составил более 17 тысяч. В Москве за сутки было выявлено чуть менее 4,5 тысяч. Мэр города Сергей Собянин заверяет, что взрывного роста в столице нет.

Официальной статистике доверять трудно, заметил в эфире «Эха» писатель Дмитрий Глуховский. По его мнению, важно соблюдать противоэпидемиологические меры.

Общее число умерших от коронавируса в России, по данным оперативного штаба, приближается к 26 тысячам.