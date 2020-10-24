Непогода оставила без света более 36 тысяч жителей Хабаровского края

Снег и сильный ветер привели к обрывам на электросетях, рассказали в министерстве энергетики. К аварийно-восстановительным работам привлечены 20 человек и 8 единиц специальной техники. Температура воздуха в крае сегодня опустилась до нуля градусов Цельсия.