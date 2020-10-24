Спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти в феврале – марте, считает эксперт Роспотребнадзора

Замдиректора НИИ эпидемиологии Александр Горелов сказал агентству ТАСС, что стабилизация ситуации ожидается в первой декаде ноября. Но при этом вирус все еще будет распространяться. После должно наступить устойчивое снижение, как это уже происходило весной. Горелов настаивает, что пока в стране не проводится массовая вакцинация против коронавируса, альтернативы санитарно-ограничительным мероприятиям нет. Накануне в России суточный прирост числе заболевших впервые с начала пандемии превысил 17 тысяч.