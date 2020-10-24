Газета «Коммерсант» сообщает о задержании директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Романа Бобкова подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. Директора космического центра «Восточный» вызвали в управление Следственного комитета по Амурской области, чтобы получить показания по уголовному делу главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрия Фоминцева. Такие данные газете «Коммерсант» предоставил источник в Следственном комитете.

По его сведениям, после допроса Романа Бобкова ознакомили с постановлением о возбуждении в отношении него уголовного дела. Произошло это в присутствии адвоката. По версии следствия глава космического центра «Восточный» подстрекал инспектора нарушить служебные инструкции, когда он принимал в эксплуатацию водозаборные сооружения, которые создавали для снабжения космодрома. Роскосмос не комментирует информацию о задержании Романа Бобкова, однако в госкорпорации отмечают, что оказывают содействие следствию.

Сроки завершения строительства на космодроме «Восточный» неоднократно сдвигались, из-за нарушений на объекте возбуждено более 140 дел.