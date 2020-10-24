Посол России в США отрицает, что один из московских НИИ был причастен к разработке опасного промышленного вируса

В связи с этими обвинениями вчера Вашингтон наложил новые санкции.

Глава дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия, в отличие от США, не ведёт наступательные операции в кибер сфере. Это противоречит принципам внешней политики, национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений Москвы, — объявил посол. Он также призвал Штаты «отказаться от порочной практики голословных нападок».

Это заявление связано с тем, что вчера американское Министерство финансов наложило санкции на московский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики. Глава ведомства Стивен Мнучин подчеркнул, что это учреждение связано с разработкой промышленного вируса Triton. По его словам, российское правительство продолжает осуществлять опасную деятельность в киберсфере, направленную против Соединенных Штатов и их союзников. Новые санкции министр назвал попыткой защитить важную инфраструктуру своей страны.

Triton известен как один из самых опасных вирусов. Специалисты Массачусетского технологического института утверждали, что это ПО можно использовать для удаленного саботажа важных объектов, например заводов или атомной электростанции.