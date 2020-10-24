Следователи задержали директор космического центра «Восточный» Романа Бобкова, пишет газета «КоммерсантЪ»

Его обвиняют в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений для космодрома. По этому делу также проходит главный инспектор 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрий Фоминцев. Следствие считает, что Бобков подговорил его отчитаться перед руководством «Роскосмоса» о готовности сооружений.

В госкорпорации сказали агентству ТАСС, что не комментируют следственные действия. Космический центр «Восточный» отвечает за эксплуатацию объектов и технологического оборудования космодрома, подготовку технического, стартового комплексов и объектов инфраструктуры к запускам ракет-носителей.