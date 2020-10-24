Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщает о боях по всем направлениям зоны конфликта. Отмечается, что подразделения армии обороны успешно пресекают наступательные действия противника. Оперативная обстановка контролируется, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее Минобороны Азербайджана сообщало о боевых действиях по всей линии фронта и потерях со стороны противника.