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09:07, 24 октября 2020

Президент США Трамп сегодня должен проголосовать на выборах — кандидат в президенты опустит бюллетень во Флориде

Президент США Дональд Трамп сегодня должен проголосовать на выборах — кандидат в президенты опустит бюллетень во Флориде, на которую год назад он сменил свое место жительства.

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, сегодня опустит бюллетень в округе Палм Бич во Флориде — впервые с тех пор, как он сменил свое место жительства с Нью-Йорка на Флориду. Ранее на первичных выборах в этом году Трамп голосовал по почте — но во время президетской кампании он начал настаивать на том, что голосование по почте это мошенничество и что демократы украдут у него голоса. Голосование президента во Флориде вызвало юридические споры, поскольку резиденция Мар-а-Лаго, в которой зарегистрировался Трамп, облагается налогом как частный гольф-клуб, а не как жилая собственность. Дональд Трамп сменил налоговый статус Мар-а-Лаго в 90х годах прошлого века. Житель города Бойнтон Бич в связи с этим в июне этого года подал жалобу о мошенничестве на выборах, оспаривая возможность Трампа голосовать в Палм Бич, где находится гольф-клуб Мар-А-Лаго.

Супервайзер Палм Бич по выборам Венди Линкс заявила, что главное — то, где человек определяет свое место жительства, в независимости от его регистрационного статуса, даже если это скамейка в парке — при условии, что человек проводит там время. С момента своей инаугурации почти четыре года назад Дональд Трамп провел в Мар-а-Лаго 133 дня.

По последним национальным опросам, Дональд Трамп уступает своему конкуренту Джо Байдену 9 п.п., 43% против 52%.



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