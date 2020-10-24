В Красноярском крае вводятся новые ограничения в связи с пандемией коронавируса

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал документ о дополнительных мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса. В нем указано, что работа предприятий общественного питания должна быть остановлена с 11 часов вечера до 7 утра. Это касается ресторанов, ночных клубов, кафе. Вновь ограничено проведение публичных и развлекательных мероприятий. Многие учреждения культуры уже сами приняли такое решение. В частности, театры Музыкальный и Пушкина в Красноярске отменили свои спектакли.

Жители края в возрасте старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции и могут получить оплачиваемые больничные листы. Жилищным организациям власти дали поручение усилить санитарную обработку мест общего пользования.

Во всех регионах России власти и врачи призывают носить в общественных местах маски и перчатки.