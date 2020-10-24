Михаил Птицын сегодня официально вступает в должность руководителя Мосгорсуда

В Мосгорсуде с этого дня – новый руководитель. Предыдущая глава Ольга Егорова ушла в отставку после 20 лет на этой должности.

Слухи об отставке Егоровой появились весной и совпали с участившейся критикой в ее адрес из-за нарушений ее подчиненными Уголовно-процессуального кодекса и необоснованных продлений ареста. На это председателю Мосгорсуда указывали вышестоящие инстанции, напоминает издание Legal.Report.

Егорова без объяснения причин не стала претендовать на продление своих полномочий. Единственным кандидатом оказался глава Южного военного суда Михаил Птицын, президентский указ о назначении которого новым главой Московского городского суда вступил сегодня в силу.

По данным «Интерфакса», со следующей недели Птицын начнет знакомиться с коллективом. Вероятны кадровые решения. «Новая газета» в этой связи писала о сохраняющейся озабоченности из-за предвзятости судей при рассмотрении резонансных, в том числе политических дел.

Ольга Егорова в отставке сохранит звание судьи и гарантии личной неприкосновенности. Ей будет назначено пожизненное пособие.