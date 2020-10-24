Медведев: Россия рассчитывает на встречные шаги в отношении моратория на развертывание новых ракетных систем

Россия рассчитывает на встречные шаги западных партнеров в отношении объявленного Москвой моратория на развертывание новых ракетных систем в Европе и других регионах. Об этом говорится в статье замруководителя Совбеза Дмитрия Медведева к 75-летию ООН, опубликованной на сайте телеканала Russia Tuday.

Медведев отмечает, что «необходимо не только обеспечивать сокращение уже существующего вооружения, но и минимизировать риски возникновения новых угроз».

