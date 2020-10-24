Московские храмы должны перевести треть сотрудников на удаленную работу

Об этом сообщил ТАСС глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков. По его словам, религиозные организации в этом вопросе не отличаются от остальных организаций и предприятий в Москве.

Чиновник отметил, что речь идет о сотрудниках, обеспечивающих храмы и церкви всем необходимым, в том числе обслуживающий персонал. Более того, религиозным организациям рекомендовали сократить до минимума число посетителей и проводить встречи онлайн. В то же время, Сучков заверил, что сейчас в храмах и церквях проводятся богослужения, ничего не закрывается.

