Минобороны Азербайджана сообщает о боевых действиях по всей линии фронта в Нагорном Карабахе

Ведомство утверждает, что подразделения Вооруженных сил Армении несут потери, сдавая позиции. «Выведены из строя склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Были взяты под контроль основные коммуникации, разрушено несколько опорных пунктов и освобождены важные высоты», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Вашингтоне,

что армянская сторона дважды нарушила режим гуманитарного прекращения огня, целенаправленно обстреляла мирное население Азербайджана и города и населенные пункты за пределами зоны конфликта.