ФСИН намерен расценивать распространение идей движения АУЕ в местах лишения свободы как экстремизм

Ведомство также пообещало препятствовать распространению таких взглядов.

Заключенных, которые будут пропагандировать правила неформального движения «Арестантское уголовное единство» или «Арестантское уркаганское единство», расшифровки разнятся, будет ждать отдельное наказание по уголовной статье о призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН. Как объяснили в ведомстве, это связано с тем, что минувшим летом Верховный суд признал неформальное движение АУЕ экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Получается, что заключенному будет грозить дополнительно до двух лет лишения свободы.

Еще в Службе исполнения наказаний добавили, что там собираются вести специальные работы с последователями АУЕ в рамках мер по предупреждению распространения экстремистских идеологий.

За последние десять лет АУЕ стала известна как подростковая идеология, распространённая во многих регионах России. Её последователи отрицают общепринятые моральные ценности и призывают к несоблюдению законов.

Ранее «Новая газета» писала, что российские подростки нередко используют клич АУЕ для самоорганизации. Издание назвало этот феномен своего рода современной пионерией.