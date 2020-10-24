Несколько СМИ утверждают, что Россия продолжает разрабатывать и производить химоружие для нужд спецслужб

Несколько СМИ утверждают, что Россия не только не уничтожила химическое оружие после распада СССР, но и продолжает его разрабатывать и производить для нужд спецслужб — это удалось установить в ходе продолжавшегося больше года расследования международной группы, в составе российского издания The Insider, немецкого журнала Der Spiegel и британской расследовательской группы Bellingcat при содействии «Радио Свободы».

По их данным, разработкой отравляющих веществ из группы «Новичок» занимались занимались с 2010 года два российских научных центра. Обе организации тесно сотрудничали с частью ГРУ, офицеры которой, как указывает Bellingcat, имели отношение к отравлению торговца оружием Емельяна Гебрева в Болгарии в 2015 году и покушению на Скрипалей в Великобритании в 2018 году.

Парламентское расследование по этому поводу в условиях нынешней Думы невозможно, — считает депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

Рашкин признался, что пока не видел публикации. Он намерен с ней ознакомиться в ближайшее время.

