Объединения производителей лекарств и аптек пожаловались на неработоспособность системы отслеживания движения лекарств

Крупнейшие объединения производителей лекарств и аптек пожаловались на «катастрофическую неработоспособность» системы отслеживания движения лекарств. Из-за сбоев в системе маркировки практически остановлена вся цепочка поставки, что грозит коллапсом системы обеспечения, говорится в письме премьеру Михаилу Мишустину, которое опубликовано на сайте Ассоциации международных фармпроизводителей. Авторы просят правительство разрешить на время пандемии поставки препаратов без препятствий.

Производители лекарств и аптечные сети неоднократно предупреждали о возможных трудностях после введения системы маркировки лекарств, — рассказала «Эху» одна из тех, кто подписал обращение к премьер-министру генеральный директор аптечной сети Фармленд Аделя Кальметьева.

Кальметьва обратила внимание на то, что самая тяжелая ситуация складывается в регионах.