ТАСС и «Коммерсант» сообщают о грядущей отставке первого заместителя директора Росгвардии

Агентство ТАСС и газета «Коммерсант» сообщают о грядущей отставке первого заместителя директора Росгвардии — начальника Главного штаба войск Сергея Ченчика. По данным издания, которое ссылается на источники проект президентского указа уже готов, в нем говорится, что генерал-полковник освобождается от должности «в связи с организационно-штатными мероприятиями». В подготовке документа участвовал глава Росгвардии Виктор Золотов. Решение будет объявлено в ближайшее время.