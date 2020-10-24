В Хабаровске проходит очередная субботняя акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Несмотря на похолодание и выпавший снег жители города собрались на площади Ленина и затем двинулись шествием по центральным улицам. Как передает местный интернет-портал DVHab, люди скандируют «Выбор народа надо уважать» и «Хабаровск, выходи», у некоторых в руках флаги края и фотографии Фургала. Из-за скользких улиц протестующие изменили свой традиционный маршрут.

Как пишет издание, в акции принимают участие несколько сотен человек. В администрации Хабаровска насчитали около 300 участников.