Температура воздуха в европейской части России на этих выходных будет подниматься на 6–8 градусов выше нормы. Об этом сообщил РИА Новоти научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что в конце рабочей недели Москва оказалась на восточной периферии очень теплой воздушной массы, которая сформировались на юге Атлантики и Средиземного моря.