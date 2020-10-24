В американском штате Алабама разбился учебно-тренировочный самолет ВМС США. Два члена экипажа погибли. Об этом сообщило в «Твиттере» командование американской службы военно-воздушной подготовки. Самолет рухнул недалеко от города Мобил. В Twitter региональной полиции указано, что это произошло в районе школы, в результате в одном из домов по соседству начался пожар. За исключением пилотов никто не пострадал. Расследование обстоятельств и причин катастрофы ведут Министерство обороны США и ВМС.