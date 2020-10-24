В Хабаровске проходит очередная, уже 106-я акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Несмотря на выпавший снег и похолодание из-за пришедшего в край циклона люди вновь вышли на площадь Ленина в центре города. По данным мэрии, в акции участвуют около 300 человек. Представители оппозиции насчитали в начале шествия не менее 700, передает Интерфакс. После небольшого митинга протестующие выдвинулись по центральным улицам, скандируя лозунги с критикой власти и в защиту бывшего главы региона. Участники шествия дошли до Комсомольской площади. Ранее, как напоминает местный интернет-портал DVHAB, активисты пытались согласовать на ней митинг. Однако в администрации города отказали под предлогом того, что территорию уже забронировали на 24 октября под спортивную акцию. Но сегодня площадь оказалась пустой.