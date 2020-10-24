Семья Ирины Славиной просит провести проверку в отношении сотрудников Центра по противодействию экстремизму

Семья Ирины Славиной просит провести служебную проверку в отношении сотрудников нижегородского Центра по противодействию экстремизму из-за давления на журналистку. Обращение направлено председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Об этом сообщил «Эху» адвокат семьи Славиной Александр Караваев.

Славина 2 октября совершила акт самосожжения около здания МВД в Нижнем Новгороде. До этого она напсала в Фейсбуке, что просит винить в своей смерти Российскую Федерацию. СК отрицает связь самоубийства с обысками, которые прошли у женщины накануне.