СМИ: Россия не только не уничтожила химоружие после распада СССР, но и продолжает разрабатывать его для спецслужб

Несколько СМИ утверждают, что Россия не только не уничтожила химическое оружие после распада СССР, но и продолжает разрабатывать и производить его для нужд спецслужб. Несмотря на то, что производство химоружия запрещено Конвенцией ООН, которую ратифицировала и Россия, в разработке отравляющих веществ из группы «Новичок» участвовали начиная с 2010 года два российских научных центра. Это удалось установить в ходе расследования международной группы, в составе российского издания The Insider, немецкого журнала Der Spiegel и британской расследовательской группы Bellingcat при содействии «Радио Свободы». По их данным, обе организации тесно сотрудничали с частью ГРУ, офицеры которой, как указывает Bellingcat, имели отношение к отравлению торговца оружием Емельяна Гебрева в Болгарии в 2015 году и покушению на Скрипалей в Великобритании в 2018 году.

Данные международного расследования могут способствовать введению новых санкций против чиновников и ряда российских предприятий, считает один из авторов расследования шеф-редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов.

По словам Доброхотова, известно лишь о незначительной части отравлений, в основном неудавшихся.