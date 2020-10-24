Арнольд Шварцнеггер перенес очередную операцию на сердце. На своей странице в Твиттере голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии выразил благодарность врачам и медсестрам клиники в Кливленде, где ему установили новый аортальный клапан. Он опубликовал фотографии и написал, что чувствует себя «фантастически» и уже гуляет по улицам.

В прошлом году Шварценеггер рассказал, что едва не умер во время шестой операции на сердце. Артист отметил, что иногда испытывает трудности со здоровьем, но при этом по-прежнему может появляться на экранах с голым торсом. Он также похвастался, что уже через неделю после выписки из больницы отправился в спортзал.