Джозеф Байден потратил на телерекламу больше, чем любой другой кандидат в президенты США за всю историю

Кандидат в президенты США Джозеф Байден в ходе предвыборной кампании потратил на телерекламу больше, чем любой другой претендент на этот пост за всю историю. У него на это ушло 582 миллиона долларов. При этом 45 миллионов только за последнюю неделю. Об этом сообщила газета «Хилл» со ссылкой на аналитическую компанию Advertising Analytics. Согласно ее данным, по тратам на рекламу кандидат от демократов обходит своего соперника-республиканца, действующего президента США Дональда

Трампа, который израсходовал на эти же цели 342 миллиона долларов за последние два года.