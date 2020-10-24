Более 36 тысяч жителей Хабаровского края остались без света в результате аварии на электросетях. Обесточены 40 населенных пунктов. Причиной стал циклон со снегом и сильным ветром. Температура воздуха сегодня опустилась до нуля градусов. К аварийно-восстановительным работам привлечены 8 бригад в составе 20 человек и 8 единиц спецтехники.