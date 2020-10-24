Газета «Коммерсант» пишет о задержании главы космического центра «Восточный» Романа Бобкова. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, сообщил изданию источник в Следственном комитете. По его данным, Бобкова задержали на двое суток. Его вызвали в следственное управление СК по Амурской области для дачи показаний по уголовному делу главного инспектора одного из отделов Минобороны Дмитрия Фоминцева, которого обвиняют по той же статье. После допроса Бобкову сообщили, что в отношении него также заведено дело.
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