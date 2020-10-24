Москва считает нелегитимными американские санкции против российского Центрального института химии и механики. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг выдвинутые США обвинения. В заявлении, опубликованном в Facebook, он отметил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не ведет наступательных операций в киберсфере. Дипломат подчеркнул, что вредоносная деятельность в информпространстве противоречит принципам внешней политики России, национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений. Антонов призвал США «отказаться от порочной практики голословных нападок».

США связывают институт с разработкой вредоносного программного обеспечения для взлома Triton. По информации минфина, эта программа в последние годы применялась против партнеров США на Ближнем Востоке, а стоящие за ней хакеры «сканировали и прощупывали американские объекты».