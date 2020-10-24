Американский космический зонд OSIRIS-REx растерял часть образцов грунта, забранных с поверхности астероида Бенну. НАСА пришло к такому выводу, изучив полученные 22 октября снимки. Они подтвердили, что зонд забрал больше образцов, чем планировалось, говорится в сообщении на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. По оценке специалистов, створки запирающего механизма устройства заело из-за крупных фрагментов грунта, более мелкие частицы просачиваются в щели и попадают в космос.