Американский космический зонд OSIRIS-REx растерял часть образцов грунта, забранных с поверхности астероида Бенну. НАСА пришло к такому выводу, изучив полученные 22 октября снимки. Они подтвердили, что зонд забрал больше образцов, чем планировалось, говорится в сообщении на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. По оценке специалистов, створки запирающего механизма устройства заело из-за крупных фрагментов грунта, более мелкие частицы просачиваются в щели и попадают в космос.
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