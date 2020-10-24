На двух линиях московского метро со 2 ноября введут 50-процентную скидку на проезд не в час пик. Она будет действовать на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской ветках с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Об этом написал в Твиттере мэр Сергей Собянин. По его словам, «это первый пилотный проект такого рода в России. Он продлится до 2 июля 2021 года. Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро». Скидка не распространяется на льготные проездные, а также на бумажные билеты «Единый».