Главы МИД Эстонии и Латвии ушли на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом коллегой

Главы МИД Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Эдгар Ринкевич ушли на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом коллегой. Об этом дипломаты сообщили в социальных сетях. На этой неделе министр иностранных дел Словении Анже Логар посетил балтийские страны перед председательством в Евросоюзе. Как написал в Facebook эстонский министр, он встретился с Логаром во вторник в Таллине, а минувшим вечером узнал о его положительном тесте на коронавирус. После этого Рейнсалу сам прошел тестирование и изолировался. Аналогичное сообщение разместил в Твиттере и латвийский министр.