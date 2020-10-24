Число заражений коронавирусом в мире превысило 42 миллиона. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса. За время пандемии более 1 миллиона 140 тысяч заболевших скончались, свыше 28 миллионов излечились. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предупредил, что ближайшие несколько месяцев будут очень трудными.