Глава МИД Армении заявил о поразительном единстве позиций США, России и Франции по ситуации в Нагорном Карабахе

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил о поразительном единстве позиций США, России и Франции по ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, «очень-очень важно», что усилия Соединенных штатов в значительной степени консолидированы с совместными усилиями сопредседателей Минской группы. Выступая в вашингтонском Атлантическом совете, он также сказал, что Армения поддерживает идею размещения миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Министр считает, что такой шаг позволил бы выйти на прекращение огня и на закрепление такого режима.