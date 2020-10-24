Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил о готовности немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе при условии, что армянская сторона прекратит огонь. Об этом он сказал интервью газете «Фигаро», отвечая на вопрос, какие территории его страна «намерена отвоевать, прежде чем прекратит наступление». Азербайджанский лидер напомнил, что уже говорил об этом в ходе переговоров в Москве 10 октября. Он отметил, что видит будущее Нагорного Карабаха «как процветающую и надежную часть Азербайджана, где азербайджанцы и армяне будут жить в условиях гармонии, мира и соблюдения достоинства». «Азербайджанские беженцы должны получить возможность вернуться», — подчеркнул Алиев.