РПЦ попросила передать ей шесть зданий Музея городской скульптуры на территории Александро-Невской лавры

РПЦ попросила власти Санкт-Петербурга передать ей шесть зданий Музея городской скульптуры на территории Александро-Невской лавры. Письмо губернатору Александру Беглову направил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, Благовещенскую и Лазаревскую церкви передать невозможно, поскольку внутри них находятся надгробия — экспонаты Музея городской скульптуры. Передача остальных объектов возможна, но необходимо найти новое здание для музея. На постройку новых зданий денег в бюджете города не предусмотрено.