РПЦ попросила передать ей шесть зданий Музея городской скульптуры на территории Александро-Невской лавры

РПЦ попросила власти Санкт-Петербурга передать ей шесть зданий Музея городской скульптуры на территории Александро-Невской лавры. Письмо губернатору Александру Беглову направил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, Благовещенскую и Лазаревскую церкви передать невозможно, поскольку внутри них находятся надгробия — экспонаты Музея городской скульптуры. Передача остальных объектов возможна, но необходимо найти новое здание для музея. На постройку новых зданий денег в бюджете города не предусмотрено.
Самое обсуждаемое
МИД России: Утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» Навального остаются не подкреплёнными По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия…
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…
Светлана Тихановская: Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа Это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы…