В Москве арестован уроженец Центральной Азии по подозрению в подготовке теракта в здании органов власти

Бабушкинский суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Центральной Азии по подозрению в подготовке теракта в одном из зданий органов власти столичного региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Ранее ФСБ сообщила о задержании выходца из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, который намеревался взорвать в здании органов госвласти самодельную бомбу. В ФСБ считают, что указания ему отдавали боевики из террористической организации. При обыске у задержанного обнаружили компоненты взрывного устройства, переписку с боевиками, видео присяги террористической организации и инструкцию по изготовлению взрывчатки.