Власти Санкт-Петербурга жалуются на колоссальный дефицит рабочей силы. Это связано с оттоком иностранных мигрантов, а также россиян из других регионов, которые покинули город в период пандемии. Об этом в эфире местного телевидения сообщил председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко. По его словам, речь идет о сфере общепита, торговли и строительства. Медленнее всего растет спрос в сфере туризма. Всего за время пандемии на учет в качестве безработных в городе встало более 100 тысяч человек. Он отметил, что большая часть из них готова к переподготовке. Также на фоне подъема заболеваемости и оттока мигрантов проблемы начались у российских служб доставки продуктов и готовой еды. Как пишет газета «Коммерсантъ», сервисам не хватает курьеров, что привело к росту жалоб со стороны клиентов.
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