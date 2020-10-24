Российский хоккеист Никита Нестеров подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Калгари». Срок соглашения с 27-летним защитником составил один год, зарплата — 700 тысяч долларов, сообщает пресс-служба команды. Нестеров выступал за ЦСКА с 2017 года и в прошлом году в составе команды стал обладателем Кубка Гагарина. Клуб он покинул по окончании прошлого сезона. До этого в НХЛ защитник выступал за «Тампу» и «Монреаль», на его счету было 132 матча и 33 очка. Нестеров является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира — 2019.
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