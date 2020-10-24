Руспродсоюз предупреждает о возможном подорожании макарон в России

В России могут подорожать макароны. Это произойдет из-за роста цен на пшеничную муку, стоимость которой заложена в цену макаронных изделий, пишет газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на директора объединения поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова. Он отметил, что также увеличились расценки на ячмень, пшеницу пятого класса и фуражную кукурузу, которые идут на корм скоту. Все это, по его словам, может вызвать подорожание мяса. В то же время в исполнительном комитете Национальной мясной ассоциации сказали, что в России растут как спрос, так и предложение в этой сфере, что не дает участникам рынка поднимать стоимость продукции.