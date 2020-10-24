ТАСС и «Коммерсант» сообщили об отставке первого замглавы Росгвардии, начальника Главного штаба войск Сергея Ченчика

Агентство ТАСС и газета «Коммерсант» сообщили об отставке первого замглавы Росгвардии, начальника Главного штаба войск Сергея Ченчика. Причина не уточняется. По словам собеседников издания, проект указа Владимира Путина об освобождении его от должности «в связи с организационно-штатными мероприятиями» подготовлен при участии директора Росгвардии Виктора Золотова. «Коммерсант» называет увольнение Ченчика «логичным продолжением кадровой политики в ведомстве», начало которой положила «почетная отставка» в июне прошлого года другого первого заместителя Золотова Сергея Меликова, который в этом месяце был назначен и. о. главы Дагестана. В 2017-2018 годах Меликов, как утверждает издание, вел себя достаточно независимо от главкома, «позволяя себе порой даже ставить под сомнение его решения». Газета отмечает, что Ченчик «считался продолжателем линии Сергея Меликова», оба генерала были близко знакомы и неоднократно пересекались по службе.