Мэр Сергей Собянин заявил о замедлении эпидемии коронавируса в Москве. Динамика заболевания снижается от недели к неделе, сообщил градоначальник в эфире федерального телеканала. По его словам, это означает, что рост идет, но более медленными темпами. Собянин отметил, что новые ограничения в столице из-за эпидемии не нужны. «Требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты», — сказал он, добавив, что существующие ограничения «минимально влияют на экономику».

С конца сентября в Москве людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, не рекомендовано «без особой необходимости покидать дом». Кроме того, с начала октября московские работодатели должны были перевести не меньше 30% сотрудников на дистанционную работу. Эти меры действуют как минимум до 28 октября.