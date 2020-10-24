США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики. Это связано с хакерской атакой с «использованием вредоносного ПО Triton» на нефтехимический завод на Ближнем Востоке в 2017 году, сообщает американский Минфин. По мнению ведомства, институт «ответственен за создание специализированных инструментов, которые позволили осуществить атаку». Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для граждан Америки или американских компаний вести бизнес с его фигурантами.