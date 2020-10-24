США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о финансировании ливанской шиитской партии «Хезболла». Госдепартамент хочет знать о ее деятельности, сетях и партнерах, говорится на сайте ведомства. Награда будет выплачена в рамках специальной программы «Вознаграждение за правосудие», ее получатели смогут сохранить анонимность. «Вся информация будет строго конфиденциальной», — отмечается в сообщении.

Госдеп назвал трех человек, которые, по мнению американских властей, являются ключевыми финансистами и посредниками партии. Среди них Мухаммад Касир, Мухаммад Касим аль-Баззал и Али Касир. Министерство финансов США объявило их особо опасными международными террористами.