Армения поддерживает идею размещения миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Такой шаг позволил бы выйти на прекращение огня, а затем и на закрепление такого режима, считает министр иностранных дел Республики Зограб Мнацаканян. Выступая в Вашингтоне он отметил, что у России, США и Франции существует «поразительное единство» позиций по урегулированию этого конфликта. Министр также сообщил, что в результате конфликта 90 тысяч человек стали беженцами, потеряли дома и собственность. По его словам, было разрушено до 8 тысяч объектов инфраструктуры.
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