Хорошевский суд Москвы арестовал до 6 ноября бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Другие детали не приводятся.

Как напоминает «Медиазона», в 2008 году Бориса Левина (тогда занимавшего должность вице-президента «Евросети») арестовали по обвинению в похищении бывшего водителя-экспедитора компании Андрея Власкина, а также вымогательстве денег у него и еще одного водителя. Также по делу о вымогательстве пытались привлечь основателя «Евросети» Евгения Чичваркина.

В 2010 году вице-президент компании и его коллеги были оправданы судом присяжных, против Чичваркина дело позже прекратили. Впоследствии Левин отсудил у Министерства финансов 20 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.