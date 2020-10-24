В Москве за сутки умерли 63 человека с коронавирусом. Четвертый день это значение сохраняется выше 60. Общее число смертей в столице превысило 6300, сообщает оперативный штаб. Всего COVID-19 в столице заразились свыше 386 900 человек.

Накануне столичный департамент здравоохранения представил статистику, согласно которой в прошлом месяце COVID-19 являлся основной причиной смерти более чем в 500 случаях. Это на 21% больше, чем в августе. При этом подчеркивается, что число умерших в сентябре значительно ниже, чем в июне, когда от коронавируса как основной причины смерти умерли свыше 1600 человек. Всего в Москве в сентябре скончались примерно на 1400 человек больше, чем годом ранее.

Власти Москвы пока не видят необходимости вводить новые ограничения, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, несмотря на высокое число заболевших, скорость распространения вируса не такая высокая, как весной. При этом он подчеркнул, что требуется неукоснительное соблюдение уже действующих мер.